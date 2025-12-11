Haberler

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
  • Deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
  • Deprem İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem vatandaşlarda büyük bir paniğe neden olmazken, İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

TV ÜNİTESİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Buyuk gecmis olsun. Allah korusun...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan:

geçmiş olsun özellikle ege bölgesinde bir şeyler oluyor son 1 yıllık depremlere baktığımızda ege bölgesi baya sallanmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
