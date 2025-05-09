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Balıkçıdan Yunus'a Eğlenceli Uyarı

Balıkçıdan Yunus'a Eğlenceli Uyarı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir balıkçı, ağına takılan yunusu zarar görmeden denize bıraktı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Aslan, yunusa esprili bir uyarıda bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Haralambo mevkiinde denize açılan bir balıkçı, ağına takılan yunus balığını, "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz" sözleri ile tekrar suya bıraktı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karasu ilçesinde denize açılan balıkçı Tuncay Aslan, ağlarında alışılmadık bir misafirle karşılaştı. Balık beklerken bir yunusla göz göze gelen Aslan, onu zarar görmeden tekrar denize bıraktı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Aslan, görüntülerde yunusu denize bırakırken yaptığı esprili uyarıyla da dikkat çekti. Balıkçı Aslan, "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz" sözleriyle yunusu uğurladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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