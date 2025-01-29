Balık Tutarken Düşürdüğü Telefonu 13 Saat Sonra Bulundu

Balık tutmak için denize açılan Yusuf Aydın arkadaşının araması sonucu 107 Bin TL değerindeki telefonu denize düşürdü. 13 saat süren uzun arama sonucu telefon düştüğü konumdan 54 metre uzakta bulundu. Telefon ana kartı değiştirilip kullanılabileceği öğrenildi.

Antalya'de Setur Marina'ya yaklaşık 1 kilometre açıkta düşürülen cep telefonunu Su altı Dronu kullanan Serhat Çığgın, çıkarttı. Balık tutmak için arkadaşları ile birlikte denize açılan Yusuf Aydın arkadaşı telefonla konuşurken suya düşürdü. Telefonu düşürdüğü konumu kaydedip çıkartmak için su altı dronu kullanan Çığgın'ı çağırdı. Gece 4 saatlik süren arama sonuçsuz kalınca sabah erken saatlerde devam eden aramalar ile telefon 13 saat sonra bulundu. Su altı dronu kolu yardımı ile tutulan telefon sudan çıkartıldı. Çıkartılan telefonun ana kartı hasar gördüğü değiştirildikten sonra kullanılacağı öğrenildi. Telefonun su altında kurtarılma anları ise sualtı dronu tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL