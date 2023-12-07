Balçova Belediyesi 2023-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planını Tanıttı

Balçova Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinin eşit hizmet alabilmesi için hazırlanan 2023-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planını tanıttı. Planın tanıtım toplantısına birçok sivil toplum örgütü, meslek odası ve muhtarlar katıldı.

Toplumun tüm bireylerine kaliteli ve eşit hizmet götürmek ve vatandaşların huzur ve refahı için çalışmalarını sürdüren Balçova Belediyemizin 2023-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Tanıtım Toplantısına katılan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü 'Kadınların siyasete girmesine karşı ayaklarını yere vurarak direnen erkek siyasetçiler var' diye konuşurken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'da 'Karar alma mekanizmalarının içinde ne kadar çok kadın yer alırsa kadınlarla ilgili daha doğru karar alınır. O yüzden nerede olursa olsun tüm kadınlar siyaset yapmalı' dedi.

Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını elde edişinin 89. Yıl dönümünde İzmir Balçova Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planını tamamlayarak tanıtımını yaptı. Toplumun tüm kesimlerinin başta kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve dezavantajlı toplum kesimlerinin kent hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanması için hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planının tanıtım toplantısında İzmir'deki birçok Sivil Toplum Örgütü'nün, Meslek Odalarının, Hemşeri Derneklerinin Başkan ve Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı.

Toplantıda Balçova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Eşitlik Birimi personeli Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlık aşamalarını, maddelerini ve verilmesi hedeflenen hizmetleri anlattı. Tanıtım Toplantısına katılan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü "Kadınlar daha güçlü ve daha eşitlikçi bakış açısıyla yan yana durmalıdır. Bu eşitlik planı bu açıdan çok önemlidir. Kadın bir Belediye Başkanı ve ekibi tarafından hazırlanması yapılması da ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye'nin çok daha çağdaş, laik ve demokratik günlere taşıyabilecek konu eşitliktir" diye konuştu.

Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı elde etmesinin yıl dönümünde Yerel Eşitlik Eylem Planını açıklamaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Balçova Belediyesi olarak yıllardır Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini ön planda tutan çalışmalar yapan ve bu hizmetleri ile kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda daha çok aktif olmasını hedefleyen ve bunu başaran bir belediyedir. Artık tüm bu çalışmaları daha planlı ve programlı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.