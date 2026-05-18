Azerbaycan'da 13'üncü Dünya Kentsel Forumu'nda Türk standına büyük ilgi

Azerbaycan'da gerçekleştirilen 13'inci Dünya Kentsel Forumu (WUF13) başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor. Fuardaki Türkiye standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Zengin kültürel öğeler, COP31 ev sahipliği ve şehir planlaması alanındaki vizyoner projelerin sergilendiği stant, forum katılımcılarının en çok uğradığı duraklardan biri oldu.

Toplam 35 bin metrekaredir fuar alanında 85 ülkeden 260 katılımcı kuruluş, 122 stantla temsil ediliyor. Fuar alanında, ulusal hükümetler, şehir yönetimleri, uluslararası kuruluşlar, akademi ve özel sektör temsilcileri pratik çözümler ve ortaklıkları ziyaretçilere sergiliyor.

Azerbaycan hükümeti ile UN-Habitat'ın ortak organizasyonuyla 17-22 Mayıs tarihlerinde Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu (WUF13), şehirleşme, sürdürülebilir kalkınma ve kentsel dönüşüm temalarıyla dünya genelinden çok sayıda ülke temsilcisini bir araya getirdi. Forumun resmi açılış töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılımıyla bugün Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - BAKÜ

