Bakü'de Türkiye-Azerbaycan kültürel diplomasi buluşması

Azerbaycan, Türkiye-Azerbaycan Kültürel Diplomasi Buluşma Programı'na ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kültürel Diplomasi Buluşma Programı, "Ortak Kültür, Ortak Miras Üzerine Sohbet" temasıyla başkent Bakü'de gerçekleştirildi. Programa Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Engin ile heyeti, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Yapılan programda, iki ülke arasındaki kültürel bağlılıklar ele alındı.

Programın açılışında konuşma yapan Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Engin, ortak miras kavramının farklı değerleri bir araya getirmek değil, zaten var olan ortak kültürü yeniden hatırlamak anlamına geldiğine dikkat çekti. Konuşmasında Azerbaycanlı şair ve yazar Bahtiyar Vahapzade'nin İstanbul'da yaşadığı bir hatırayı aktaran Engin, Vahabzade'nin sabah ezanını duyduktan sonra hafızasının tazelendiğini, bunun üzerine de bir şiir kaleme aldığını belirterek, ortak kültürel hafızanın güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti.

Akademisyenler de konuşmalarında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortak kültürel bağın önemine değindiler. - BAKÜ

