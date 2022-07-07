Bakırköy Belediyesi, Zeytinlik'teki dükkanların yollarını kepçelerle bozdu Bakırköy Belediyesi ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan 23 dükkana çıkan yolları kepçe ile bozdu. Bakırköy Belediyesi ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan 23 dükkana çıkan yolları kepçe ile bozdu. Belediye ekiplerinin yolu yıkmasını engellemeye çalışan esnaf ile ekipler arasında kısa süreli arbede çıktı. Bakırköy Belediyesi, geçen yıl depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Zeytinlik Mahallesi'ndeki 23 dükkanın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Mahkemeden yürütmenin durdurulma kararı çıkmasına rağmen dükkanların boşaltılmasını isteyen belediye ekipleri ile esnaf arasında gerginlik sürüyor. Dükkanların elektrik, doğal gaz ve sularının kesilmesinin ardından kepçelerle bölgeye gelen ekiplere, esnaf direnmeye çalıştı. Ekipler ile esnaf arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken araya çevik kuvvet ekipleri girdi. Çevik Kuvvet ekiplerinin esnafı uzaklaştırmasıyla belediye ekipleri kepçelerle yolları yıkmaya başladı. Belediye ekiplerinin yolları yıkması tepkilere yol açtı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Zeytinlik Yerel Haberler

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