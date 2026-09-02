Bakırköy Adliyesi'nde 2026-2027 Adli Yılı Törenle Açıldı

Bakırköy Adliyesi'nde, 2026/2027 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, adliyede görevli yargı mensuplarının yeni adli yılını tebrik etti.

Bakırköy Adliyesi'nde, 2026-2027 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ile başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Başsavcı Duman, yargı personellerinin yeni adli yılını tebrik etti

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende, Başsavcı Duman, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik etti. Başsavcı Barış Duman, adliyenin atrium alanında hakim ve savcılarla görüştü, tek tek sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı