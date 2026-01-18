Babasından öğrendiği mesleğini çocuklarına öğretiyor

Gaziantep'te 7 yaşındayken babasından öğrenmeye başladığı bakırcılık mesleğini 13 ve 15 yaşındaki çocuklarına öğreten Mustafa Cengiz, çocuklarını hem okutmanın hem de meslek sahibi yapmanın mücadelesini veriyor.

Nesiller boyu devam eden bakırcılık mesleğini 33 yıl önce babasından öğrenen 40 yaşındaki Mustafa Cengiz, babasından öğrendiklerini kendi çocuklarına öğretip mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Mesleğe henüz 7 yaşında başlayan ve 13 yaşındaki oğlu Alper ile 15 yaşındaki oğlu Ahmet Cengiz'e de aynı yaşta mesleği öğreten Mustafa Cengiz, çocuklarıyla birlikte mesleğini severek sürdürüyor. İlkokul öğrencisiyken tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda babasından mesleğin inceliklerini öğrenen Mustafa Cengiz, babası gibi kendisi de mesleğini çocuklarına öğretmenin gururunu yaşıyor. Çocuklarını hem okutmanın hem de meslek sahibi edinmenin mücadelesini veren Cengiz, babasından öğrendiklerini kendi çocuklarına öğretip mesleğin unutulmasını engelliyor.

Birçok meslek grubunda olduğu gibi bakırcılık mesleğinde de başta gelen sorunlardan olan çırak ve yetişmiş eleman bulma sorununa da böylece çözüm bulan Cengiz'in çocukları Alper ve Ahmet Cengiz de dede ve baba mesleğini öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Babaları meslekte kendilerini geliştiren ve meslekteki el becerileriyle yılların ustaların taş çıkartan Alper ve Ahmet Cengiz, hem okula gidiyor hem de babalarının dükkanında meslek öğreniyor. Babalarının izinden giden ve babalarıyla birlikte bakıra şekil veren Alper ve Ahmet Cengiz, becerileriyle dikkat çekiyor.

7 yaşındayken mesleği babasından ve amcasından öğrendiğini belirten Mustafa Cengiz, "Ben 32 yıldır bakırcılık mesleğini yapıyorum. Çocukluk yaşımdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Deden oğula ve toruna mesleğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımla birlikte baba mesleğimizi devam ettiriyoruz. Birçok meslekte olduğu gibi bizimde meslekte de eleman sıkıntısı var. Bundan dolayı biz kendi çocuklarımıza mesleği öğretiyoruz. Kendi çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yabancı gelip bu mesleği yapmıyor. Bizde bundan dolayı kendi çocuklarımıza mesleği öğretmeye karar verdik. Çocuklarla birlikte mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklar hem okula gidiyor hem de atölyemizde bakırcılık mesleğini öğreniyor. Bu şekilde hem çocukların eğitimden geri kalmamasını hem de meslek sahibi olmasını sağlıyoruz. Bizim dönemde de böyleydi. Hem okula giderdik hem de babamızın yanına gelip meslek öğrenirdik. Şu an kimse bu tür meslekleri öğrenmek istemiyor. Yabancılar yanımıza gelip çalışmıyor. Gücümüz ancak çocuklarımıza yetiyor" dedi.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Cengiz de babasının mesleğini öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bakırcılık mesleğini öğreniyorum. Babamın yaptığı mesleği yapıyorum. İlkokuldan beri hem okula gidiyorum hem de babamın yanına gelip meslek öğreniyorum. Hem okumak hem de çalışmak istiyorum. Bu şekilde babamın mesleğini geliştirmek istiyorum. Meslek altın bileziktir" diye konuştu. - GAZİANTEP