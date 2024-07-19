Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın Şehit Cenazesi Manisa'da Defnedildi

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törenin ardından şehit cenazesini omzunda taşıdı.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi yakınlarında dün çıkan orman yangınına müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın (41) içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralandı. İlk olarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan Dönertaş ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan evli ve 2 çocuk babası Dönertaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bakan Yumaklı şehit orman müdürünün cenazesine katıldı

Şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için Manisa'nın Demirci ilçesi Durhasan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Camideki cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Törene ayrıca Manisa Valisi Enver Ünlü, eşi Meltem Dönertaş, annesi Güldenur Dönertaş, babası Ali Dönertaş, kardeşi Şener Dönertaş yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ardından kısa bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cümleten başınız sağ olsun. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. Şahin kardeşim zaten lisanı hal ile olması gerekeni söyledi. Bu vatanın, bu millet bekası, geleceği, daha iyi olması için bazı kahramanlar savaşır. Biz onların kimi zaman isimlerini bile bilmeyiz. Bugün o kardeşlerimden yeşil vatan için hayatını yani en kıymetli varlığını fedai cana eyledi. Rabb'im şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz bütün şehitlerin ve ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için, bu millet için, bu devlet için fedai can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim Şahin kardeşimi de onlarla beraber haşir eylesin, onlara komşu eylesin. Baş sağlığı diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Dönertaş'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - MANİSA