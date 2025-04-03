Bakan Yaşar Güler'in Yengesi Ramiye İmaç'ın Cenaze Namazı Bayburt'ta Kılındı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yengesi Ramiye İmaç'ın cenaze namazında katılarak taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı Esentepe Camii'nde öğle saatlerinde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yengesi Ramiye İmaç'ın cenaze namazı için Bayburt'ta geldi. Bakan Yaşar Güler'in yengesi Ramiye İmaç'ın cenaze namazı Esentepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.
Cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Mustafa Eldivan katıldı.
Merhume, cenaze namazının ardından Şingah Mahallesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Esentepe Mahallesi Odası'nda taziyeleri kabul eden Bakan Güler ve aile bireylerine Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Eldivan, başsağlığı dileklerini ileterek sabır temennisinde bulundu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel