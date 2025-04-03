Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Bakan Yaşar Güler'in Yengesi Ramiye İmaç'ın Cenaze Namazı Bayburt'ta Kılındı

Bakan Yaşar Güler'in Yengesi Ramiye İmaç'ın Cenaze Namazı Bayburt'ta Kılındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yengesi Ramiye İmaç'ın cenaze namazında katılarak taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı Esentepe Camii'nde öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yengesi Ramiye İmaç'ın cenaze namazı için Bayburt'ta geldi. Bakan Yaşar Güler'in yengesi Ramiye İmaç'ın cenaze namazı Esentepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Mustafa Eldivan katıldı.

Merhume, cenaze namazının ardından Şingah Mahallesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Esentepe Mahallesi Odası'nda taziyeleri kabul eden Bakan Güler ve aile bireylerine Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Eldivan, başsağlığı dileklerini ileterek sabır temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.