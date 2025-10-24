Haberler

Bakan Yardımcısı Yenigün, Genç Çiftin Nikah Şahidiydi

Bakan Yardımcısı Yenigün, Genç Çiftin Nikah Şahidiydi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında nikah şahidi oldu. Proje, gençlerin evlilik süreçlerine destek olma amacı taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ülke genelinde sürüyor. Bu çerçevede Serhat Çaparlar ve Yıldız Kılıçgedik, destek almaya hak kazandı. Çiftin nikah şahitlerinden biri ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün oldu.

Bakan Yardımcısı Yenigün, projenin gençlerin evlilik süreçlerine destek olmayı ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçladığını belirterek:

"Aile bakanımızın organize ettiği bir destek sunuyoruz. Aile yılında sunduğumuz destek daha anlamlı oluyor. Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sadece maddi değil onların evlilik süreçlerinde aileye hazırlık iletişim becerileri noktasında da eğitimler veriyoruz sonrasında da bırakmıyoruz tekrar eğitimlerimize devam ediyoruz tabii Bingöl'de de böyle bir günde olmakta bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.

Damat Serhat Çaparlar ise "Bugün bakan yardımcımızın katılımıyla beraber onların da desteğiyle nikahımızı tamamladık. Kendileri bizle beraber evet diyerek bize şahitlik yaptılar. Kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
