Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İncelemelerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak, yürütülen sosyal hizmet projeleri hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Nejat İlhan, sosyal hizmet çalışmalarını güçlendirmeye yönelik koordinasyon çabalarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, Bilecik programı kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Program kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile birlikte İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Kuruluş Müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kentte yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ve devam eden projeler ele alındı. Toplantının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, müdürlükte görev yapan personellerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "İlimizde yürütülen sosyal hizmet çalışmalarının daha da güçlenmesi adına kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
