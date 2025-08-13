Bakan Yardımcısı Leman Yenigün Eskişehir'de Sosyal Hizmetleri Değerlendirdi

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün Eskişehir'de Sosyal Hizmetleri Değerlendirdi
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek sosyal hizmet çalışmalarını ve yeni projeleri değerlendirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kentte yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri, aile ve çocuklara yönelik projeler ile planlanan yeni çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Yenigün, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Yenigün'ü Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı
