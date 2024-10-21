Bakan Yardımcısı Çalışkan Kırıkkale Valiliğinde Toplantı Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Kırıkkale Valiliğini ziyarette bulundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çalışkan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basına kapalı olarak makamda toplantı gerçekleştirdi. Çalışkan, kurumuyla ilgili yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Dr. Alparslan Çevik ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Öz, Vali Yardımcıları yer aldı. - KIRIKKALE