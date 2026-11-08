Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Uraloğlu karla mücadelede Karayolları ekiplerinin sahada olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kışın ilk işaretleriyle karla mücadele çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Uraloğlu, Karayolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için sahada görev başında olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış mevsiminin ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirterek, Karayolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kışın ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için Karayolları ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında. Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 82 sitede yayınlandı.
Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi öldü

Umuda yolculuk felaketle bitti! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den üst üste 3. yenilgi

Ne olacak bu takımın hali?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

Aliyev'le birlikte, simge yerde poz verdiler
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı13

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu

Binlerce kişinin gözü önünde oldu! Çarmıha gerilmenin sonu iyi bitmedi
Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı

Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı
Gemlik'te nişanlısından ayrılan adam ayrılığını lokma dağıtarak kutladı! Afişteki sözler dikkat çekti12

Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıttı! Afişteki söz olay oldu