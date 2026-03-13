Haberler

Bakan Uraloğlu: "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız"

Bakan Uraloğlu: 'Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız. Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle haziran ayına yetiştireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız. Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle haziran ayına yetiştireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Havayolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, "26 olan havalimanımızı 58'e çıkardık. 175 ülkeyle uluslararası anlaşmamız var. 356 noktaya uçuyoruz. 247 milyon yolcu ile geçen seneyi tamamlamış olduk" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları da bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkaracaklarını ifade etti.

" Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın Çıldır Havalimanı hakkındaki müjdesini de hatırlatarak, "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah Haziran ayına yetiştirmiş olacağız. Burası da hem bir protokol hem de yedek havalimanı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız"

Trabzon'a yeni bir havalimanı tasarladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Deniz üzerinde 3. havalimanımızı yapacağız. 3 milyon kapasiteyi geçtik, 10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi

Rusya'dan savaşta dengeleri altüst edecek İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Bebeğini arabada bırakıp ölümüne neden olan anneye 15 yıl hapis

Dudak dolgusu uğruna evladını canından etti!
David Villa yıllar sonra Atletico Madrid'e döndü

Yıllar sonra geri döndü