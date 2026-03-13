Bakan Uraloğlu: 'Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız. Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle haziran ayına yetiştireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Havayolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, "26 olan havalimanımızı 58'e çıkardık. 175 ülkeyle uluslararası anlaşmamız var. 356 noktaya uçuyoruz. 247 milyon yolcu ile geçen seneyi tamamlamış olduk" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları da bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkaracaklarını ifade etti.

" Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın Çıldır Havalimanı hakkındaki müjdesini de hatırlatarak, "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah Haziran ayına yetiştirmiş olacağız. Burası da hem bir protokol hem de yedek havalimanı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız"

Trabzon'a yeni bir havalimanı tasarladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Deniz üzerinde 3. havalimanımızı yapacağız. 3 milyon kapasiteyi geçtik, 10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız" dedi. - ANKARA

