Bakan Tekin Şanlıurfa'da deprem şehitliğini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da deprem şehitliğini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Tekin, valilik ziyaretinin ardından Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey Mahallesi'nde yer alan Yeni Asri Mezarlığında deprem şehitliğini ziyaret etti. Bakan Tekin burada depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler, mezarlıktan ayrılarak temaslarını sürdürmek üzere kent merkezine geçti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
