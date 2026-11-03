Bakan Sucuoğlu Girne faciasında kayıp çocuğun bulunmasının zor olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Girne'deki gemi faciasına ilişkin "Bir tane çocuğumuz kaldı, o da bulunabilecek durumda değil. Tahminler akıntının onu sürüklediği yönünde. Çok üzücü, aile için de çok üzücü" açıklaması yaptı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Deniz tabanındaki derin uçurumlar ve güçlü akıntılar nedeniyle arama çalışmalarının son derece zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirten Sucuoğlu, kayıp son kişinin akıntının etkisiyle deniz tabanındaki uçuruma sürüklenmiş olabileceğini ifade etti.

"Tahminleri akıntının onu uçuruma attığı yönünde"

Arama çalışmalarında su altı robotlarından yararlanıldığını belirten Sucuoğlu, son bulunan kişinin yaklaşık 650 metre derinlikten çıkarıldığını belirterek, operasyonun Türkiye açısından rekor niteliğinde, dünya genelinde ise sayılı örneklerden biri olduğunu kaydetti. Kayıp son kişinin bulunma ihtimaline ilişkin konuşan Sucuoğlu, "Bir tane çocuğumuz kaldı, o da bulunabilecek durumda değil. Tahminler akıntının onu sürüklediği yönünde. Çok üzücü, aile için de çok üzücü" dedi. Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerini sık sık ziyaret ettiğini belirten Sucuoğlu, ailelerin en büyük beklentisinin yakınlarının naaşlarına ulaşarak dua edebilecekleri bir mezara kavuşmak olduğunu söyledi.

Ada 74 gemisinin sefere çıkmasına izin verilmeyecek

Programda Ada 74 gemisinin durumuna da değinen Faiz Sucuoğlu, geminin ciddi teknik sorunları bulunduğunu ve mevcut haliyle sefere çıkarılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Geminin oldukça yıpranmış olduğunu belirten KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, "Biz görevde olduğumuz sürece bu gemi 1 milim dahi yerinden kıpırdayamaz" ifadelerini kullandı. Girne'deki facianın ardından deniz taşımacılığında yaşanan sorunlara da değinen KKTC'li bakan, Türkiye ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda tır taşımacılığı kapasitesinin artırıldığını belirtti. Mersin'de bir dönem yaklaşık 380 tırın beklediğini aktaran Faiz Sucuoğlu, günlük 380 tır taşıma kapasitesine ulaşıldığını, gelecek hafta ise 80 tır kapasiteli yeni bir geminin daha filoya katılmasının planlandığını bildirdi. Sucuoğlu, deniz taşımacılığındaki aksaklıkların giderilmesiyle temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde yaşanan sorunların da çözülmeye başladığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı