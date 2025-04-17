Bakan Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve büyük bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Bakan, Önder'in iyileşmesi için dualar ettiklerini ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Yoğun bakımda mücadele ediyor. Bu ameliyat büyük bir ameliyat. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Onun için dua ediyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel