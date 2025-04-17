Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı
ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı

ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı

Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e '7 soru 7 cevapla' 505 PKK'lı yanıtı

Bakan Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve büyük bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Bakan, Önder'in iyileşmesi için dualar ettiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Yoğun bakımda mücadele ediyor. Bu ameliyat büyük bir ameliyat. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Onun için dua ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.