Bakan Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Yoğun bakımda mücadele ediyor. Bu ameliyat büyük bir ameliyat. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Onun için dua ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel