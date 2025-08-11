Bakan Mehmet Şimşek Ağabeyinin Vefatından Dolayı Taziyeleri Kabul Etti

Ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taziyeleri kabul etti.

Bakan Şimşek'in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti. Nazmi Şimşek'in cenazesi Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Sahil Siteler Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlikköy Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Şimşek, daha sonra ise Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan taziye yerinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreni ve taziyelere, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz, Fikri Işık, Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve il protokolü de katıldı. - YALOVA