Bakan Kurum: "Hatay eskiden çok daha güçlü olacak"

Hatay'da depremzede aile ile bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Allah bir daha böyle acı keder vermesin. İnşallah Hatay eskiden çok daha güçlü olacak" dedi.

Hatay'da bir dizi temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne ilçesinde afet konutlarının inşa edildiği Orhanlı Mahallesi'nde 2 çocuklu İpek ailesini ziyaret etti.

Deprem şehitlerini rahmetle anan Bakan Kurum, "Allah bir daha böyle acı keder vermesin. İnşallah Hatay eskiden çok daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar güzel bir evi hayal bile edemiyordum"

28 yaşındaki anne Kader İpek ev sevincini gözyaşlarıyla anlatarak, "Bizim için hayaldi bir evin olması. Konteyner çıktığında bile ağladım. Ev çıkınca daha çok ağladım. Çok zorluklar çektik. Çadırda kaldık. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim mindere bile razıydık. Dua ediyorduk; 'bir evimiz olsun minder atar otururuz' diye. Çok şükür daha fazla imkan verdi devletimiz. Bu kadar güzel bir evi hayal bile edemiyordum. Geldiğimde inanamadım. Eşime 'burası bizim mi?' dedim. Saray gibi geldi bize. O kadar acıdan sonra bu kadar feraha çıkmaya hala inanamıyorum. Çok büyük bir şey; o kadar güzel bir şeye vesile oldunuz ki, unuttuk depremi diyebilirim" diye konuştu.

"İnsan evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor"

Depremde yaşadıklarını dile getiren Kader İpek, "İnanın insanın evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka şehirde bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti, başka ev de bulamadık. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki, devletimizle gurur duyuyoruz. Konteynerden sonra evimiz saray gibi geldi. Beklediğimden çok çok üstün çıktı" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, ailenin çocuklarıyla da sohbet etti, "Büyüyünce ne olacaksın" sorusuna ailenin küçük oğlu 8 yaşındaki Yusuf ise "Sizin gibi" cevabını verdi. - ANKARA