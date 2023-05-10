Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Koca: 'Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı.'

Bakan Koca: "Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı."

Yerel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Koca Kibariye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title