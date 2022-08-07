Bakan Kirişci: "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci: "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik"

Bakan Kirişci: 'Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik.

 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu marifetiyle küçükbaş hayvan etinde %25'lik bir indirime gittiğimizi açıklamıştık. Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır. İstismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bekir Pakdemirli Et ve Süt Kurumu Vahit Kirişci Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title