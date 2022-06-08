Bakan Kasapoğlu: "Genç Ofislerin sayısı 322'ye ulaştı" - Haberler

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Bakan Kasapoğlu: "Genç Ofislerin sayısı 322'ye ulaştı"

İhlas Haber Ajansı - Mert Cerrahoğlu - Yerel
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Bakan Kasapoğlu: "Genç Ofislerin sayısı 322'ye ulaştı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis'in açılışında yaptığı konuşmada "Genç Ofislerin sayıları bugün itibarıyla 322'ye ulaştı.

Bakan Kasapoğlu: "Genç Ofislerin sayısı 322'ye ulaştı"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis'in açılışında yaptığı konuşmada "Genç Ofislerin sayıları bugün itibarıyla 322'ye ulaştı. Gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi Genç Ofis'in açılışına katıldı. Kurdele kesimi öncesi katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençlerin yanında olarak her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kasapoğlu, tüm Türkiye'de açılışları gerçekleştirilen Genç Ofislerin sayısının 322'ye ulaştığını bildirerek şunları söyledi:

"Gençlerimiz ne istiyorsa, talebi, ihtiyacı her neyse biz de gençlerimizi hem bugünler hem yarınlar için destekleme adına onların her daim yanındayız, hizmetindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında 750 binden fazla öğrenciden fazla öğrencimize hizmet eden yurtlarımız, gençlik proje desteklerimiz, burslarımız, kredilerimiz ve pek çok geliştirdiğimiz imkanla gençlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Genç Ofisler de bunun en yeni örneklerinden bir tanesi. Bugün itibariyle sayıları 322'ye ulaştı. Her geçen gün hem üniversite hem de liselerimizde gençlerimizin yanında, gençlerimizle birlikte olmaya, bu ofislerde imkanları onlara sunmaya devam edeceğiz. Bu bir başlangıç."

Bakan Kasapoğlu, "Gençler ne istiyorlarsa bundan sonra gençlerimiz için her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz. Yeter ki sizler vaktinizi iyi değerlendirin" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi Genç Ofisi, Kasapoğlu ve katılımcıların kurdele kesimiyle açılmış oldu. Program, Bakan Kasapoğlu'nun yeni açılan Genç Ofis'i gezmesiyle son buldu.

İhlas Haber Ajansı / Mert Cerrahoğlu - Yerel

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