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Bakan Kacır'dan AFAD Ziyareti: Deprem Gelişmeleri Takip Ediliyor

Bakan Kacır'dan AFAD Ziyareti: Deprem Gelişmeleri Takip Ediliyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AFAD'ı ziyaret ederek İstanbul merkezli depremlerle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı. Bakan, kayıpların olmamasının teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afad'ı ziyaret ederek depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Bakan Kacır sosyal medya hesabından AFAD ziyareti hakkında yaptığı paylaşımda, "Tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyorlar. İstanbul merkezli yaşanan depremlerde herhangi bir kayıp yaşamamış olmamız en büyük tesellimiz. Bir kez daha, İstanbul'umuza ve ülkemize geçmiş olsun, diyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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