Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımızı bağımlılık tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, infaz sistemimizde kapsamlı ve güçlü bir dönüşüm sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarının bilimsel esaslara dayanan, sistematik bir Rehberlik ve Rehabilitasyon modeli uygulandığı ifade edildi.

Bağımlılıkla mücadelede hükümlü bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve toplumsal huzuru güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, çalışmaların bu doğrultuda kararlılıkla sürdürüldüğü dile getirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri kararlı çalışmalarla, madde bağımlılığıyla mücadelelerini infaz sisteminde çok daha güçlü ve etkili bir seviyeye taşıdıklarını kaydetti. Bakan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Bağımlılıkla mücadeleyi sistematik bir rehabilitasyon modeline dönüştürüyor; müstakil kurumlarımızda ve özgülenmiş bölümlerimizde, uzman hekimler ve psiko-sosyal destek ekiplerimizle her hükümlü için bireysel ve kapsamlı rehabilitasyon süreçleri yürütüyoruz. Sorumluluk bilincini güçlendiren, sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
