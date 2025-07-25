Bakan Güler ve Kalın, IDEF 2025 Fuarı'nda Buluştu

Bakan Güler ve Kalın, IDEF 2025 Fuarı'nda Buluştu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya geldi. Fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) bir araya geldi.

IDEF 2025 İstanbul Fuar Merkezi'nde 4'üncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın fuarda bir araya geldi. Görüşmeye dair fotoğraf ve görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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