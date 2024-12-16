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Bakan Göktaş, Şiddet Mağduru Filiz Y.'ye Destek Sözü Verdi

Bakan Göktaş, Şiddet Mağduru Filiz Y.'ye Destek Sözü Verdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri esnasında sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan şiddet mağduru Filiz Y.'ye her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri esnasında eşinin tehditlerine ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını sosyal medya hesabından kendisine gelen bir ihbar üzerinden öğrendiği Filiz Y.'ye Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini iletti.

İstanbul'da yaşayan Filiz Y., sosyal medya hesapları üzerinden eşinin tehditlerine ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirterek, darp edilmiş fotoğraflarını ve yaşadığı şiddeti anlatan videolarını paylaşarak yetkililerden yardım istedi. TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada sosyal medyada başlatılan yardım çağrısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ulaştı.

Edinilen bilgiye göre Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulundan çıkarak, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan mesaja yanıt vererek Filiz Y'nin iletişim bilgilerine ulaşıp, bürokratlarına ivedilikle destek olunması talimatı verdi.

Bakan Göktaş'ın iletişime geçtiği vatandaş Bakan Göktaş'ın kendisine attığı mesajın ekran görüntüsünü "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bizzat kendisi ilgileniyor. Bakanımıza teşekkür ederiz" notuyla paylaştı. Bakan Göktaş, gerekli tüm adımların atılacağını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin yakından takip edileceğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre, Bakan Göktaş düzenli olarak sosyal medya hesaplarına gelen mesajları takip ediyor ve vatandaşlara geri dönüş sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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