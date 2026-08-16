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Bakan Göktaş: Dinamik nüfus ve aile yapısını koruyoruz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmadığını belirterek, dinamik nüfus yapısını ve aile kurumunu korumayı hayati gördüklerini, bu kapsamda nüfus politikaları ve destek mekanizmaları geliştirdiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir televizyon programında Türkiye'nin nüfus yapısıyla ilgili gerçekleşen diyaloğa ilişkin videolu mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, evlerde çocuk seslerinin çoğalması ve hikayelerin nesilden nesile büyümesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, "Bugün hanelerimizin yüzde 57'sinde çocuk bulunmaması, nüfus yapımıza ilişkin politikalarımızın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bakanlık olarak, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nüfus yapısını güçlendirmek adına çalışmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları üretiyor, aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz. Güçlü ailelerimizle daha büyük sofralarda buluşma niyetiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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