Haberler

Bakan Göktaş'tan Çocuklar için Dijital Güvenlik Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz" dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlayan ve 2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz. Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye; daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu

Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi