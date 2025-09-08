Bakan Fidan'dan İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'de polis merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'in Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu 1'i ağır 2 polisin de yaralandığı saldırı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Fidan başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA