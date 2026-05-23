Bakan Çiftçi, down sendromlu Kısmet ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, down sendromlu Kısmet'i bakanlıkta misafir etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızda bugün en özel misafirlerimizden biri vardı: Down sendromlu kardeşimiz Kısmet, Erzurum'da başlayan güzel muhabbetimiz, bugün Bakanlığımızda yine yüzümüzde tebessüme dönüştü. Birlikte güldük. Bol bol sohbet ettik. Tabii en çok da Kısmet konuştu. Üstelik eli boş da gelmemiş; bana çiçek getirmiş, üstüne bir de not yazmış. Samimiyeti, içtenliği ve güzel enerjisiyle bugün hepimize neşe kattı. Rabbim; özel kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümü, gönüllerindeki sevgiyi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı