Bakan Bayraktar: 'Akkuyu ile ülkemizin 70 yıllık rüyası gerçeğe dönüşüyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltarak, kendi kendine yeten bir ülke olmak, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyoruz. Akkuyu ile ülkemizin 70 yıllık rüyasını, gerçeğe dönüştürüyor, ilk nükleer reaktörlerimizin inşasına, kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11'incisi düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın açılışına katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü sanayisinin geliştiğini ve ihracatının da artmaya devam ettiğini belirterek, "Bunun yanında, nüfusumuz artıyor ve şehirlerimiz büyüyor. Elbette buna paralel olarak, başta elektrik olmak üzere, enerji talebimiz de, her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz 23 yılda, 3 kat büyüyen elektrik talebimiz, önümüzdeki 30 yılda da, benzer şekilde 3 kat artacak. Türkiye olarak, aynı zamanda maalesef, enerji ihtiyacımızı, büyük oranda ithalatla karşılıyoruz. Bu noktada, en temel önceliğimiz, bize verdiğiniz en önemli vazife, bu artan enerji talebini karşılayıp, vatandaşlarımıza kesintisiz, güvenilir ve en düşük maliyetle, enerjiyi sunmak. Bunu yaparken, aynı zamanda enerjide, dışa bağımlılığı azaltarak, kendi kendine yeten bir ülke olmak, 2053 net sıfır emisyon hedefine, ulaşmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için, dünyanın en modern filolarından biriyle, mavi vatanda ve dünyadaki farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan bir Türkiye var. Gabar'da ülkemizin en kaliteli petrolünü üretiyor, ülkemizin enerjisine enerji, gücüne güç katıyoruz. Akkuyu ile ülkemizin 70 yıllık rüyasını, gerçeğe dönüştürüyor, ilk nükleer reaktörlerimizin inşasına, kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

"2035 yılında 120 bin megavat, kara ve deniz üstü rüzgar ile güneş kurulu gücüne ulaşmayı hedefliyoruz"

2035 yılına ilişkin hedeflerini de açıklayan Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide, son 23 yılda, küresel ölçekte kayda değer bir, kapasiteye ulaşırken, YEKA yarışmalarıyla, rüzgar ve güneş yatırımlarını teşvik ediyor, 2035 yılında, 120 bin megavat, kara ve deniz üstü rüzgar ile güneş kurulu gücüne, ulaşmayı hedefliyoruz. İşte tüm bu faaliyetlerimizi ve gayretlerimizi tamamlayacak, onları daha anlamlı kılacak konu, enerji verimliliği. Çünkü enerji verimliliği; artan enerji ihtiyacımızın karşılanmasında, aslında, en temiz ve en ucuz enerji kaynağıdır. Enerji verimliliğini sadece bir tasarruf meselesi olarak da görmüyoruz. Enerji verimliliği sanayicimizin maliyetlerini düşürerek, rekabet gücünü arttırıyor. Böylece daha az kaynakla, daha çok değer üretmemize, katkı sağlıyor. Küresel ölçekte yapılan enerji verimliliği yatırımları, dünyanın da bu alana verdiği önemi gösteriyor. Yalnızca son 5 yılda, bu alandaki yatırımlar yüzde 50 oranında arttı ve 650 milyar dolar seviyelerini aştı. Ülkemizde de son 23 yılda, enerji verimliliğinde ciddi bir ilerleme sağladık, adeta bu alanda tarihi adımlar attık. Zira biliyoruz ki; üretimden nihai tüketime kadar, her aşamada, enerjisini verimli kullanan bir, Türkiye'ye ihtiyaç var. Bir taraftan şehirlerimizi, sanayimizi ve ekonomimizi daha verimli kılacak politikaları hayata geçirirken; diğer taraftan, bu alanda, bizim medeniyet tasavvurumuza uygun, sorumlulukla hareket ediyoruz. Çünkü enerji, yalnızca üretilecek ve tüketilecek bir kaynak değil; aynı zamanda insan ile tabiat arasındaki ilişkinin, en güçlü alanlarından biri. Bu nedenle, enerjide attığımız her adımda, insana ve çevreye karşı sorumluluğumuzu ve bu hassas dengeyi, bir an olsun, göz ardı etmiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, aynı zamanda Enerji'nin Yüzyılı kılacak olan şey, işte bu dengeyi, kurma iradesidir" diye konuştu. - İSTANBUL