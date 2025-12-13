BAİBÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğüne ataması yapılan Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) Rektörlüğüne Roketsan A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı. Prof. Dr. Faruk Yiğit'in Rektörlük görevine atanması dolayısıyla Rektörlük makamında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende, karşılıklı çiçek ve hediye takdiminde bulunuldu. Prof. Dr. Alişarlı, Rektör Yiğit'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Makamda düzenlenen devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Coşkun Karaca ile Genel Sekreter İhsan Ağcan katıldı.

"Hep birlikte var gücümüzle çalışacağız"

Süreç boyunca var gücüyle çalışacağını vurgulayan Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, bilimsel üretimi artırmak, uluslararası alanda daha görünür olmak ve öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl, karşılıklı güven ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Üniversitemizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte sizlerle omuz omuza çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyor, desteğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BOLU