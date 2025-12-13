Haberler

BAİBÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı

BAİBÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğüne ataması yapılan Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğüne ataması yapılan Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) Rektörlüğüne Roketsan A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı. Prof. Dr. Faruk Yiğit'in Rektörlük görevine atanması dolayısıyla Rektörlük makamında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende, karşılıklı çiçek ve hediye takdiminde bulunuldu. Prof. Dr. Alişarlı, Rektör Yiğit'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Makamda düzenlenen devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Coşkun Karaca ile Genel Sekreter İhsan Ağcan katıldı.

"Hep birlikte var gücümüzle çalışacağız"

Süreç boyunca var gücüyle çalışacağını vurgulayan Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, bilimsel üretimi artırmak, uluslararası alanda daha görünür olmak ve öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl, karşılıklı güven ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Üniversitemizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte sizlerle omuz omuza çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyor, desteğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title