BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda İftar Programı Düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen iftar programında onlarca öğrenci bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programında Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı ve çok sayıda öğrenci bir araya geldi. Rektör Alişarlı, Mudurnu ilçesinde öğrenim gören öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi. Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Rektör Alişarlı, öğrencilerin sorunlarının en kısa zamanda giderileceğini dile getirdi. Kaymakam Kalaycıoğlu ve Rektör Alişarlı öğrencilerle sohbetin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU