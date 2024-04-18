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Bahçesaray'da iki hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı olan 75 yaşındaki hasta ile 22 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray'da iki hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı olan 75 yaşındaki hasta ile 22 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırılan 75 yaşındaki hasta ile doğum sancısı çeken 22 yaşındaki hamile kadının ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevkine karar verildi. Karayoluyla sevkin sıkıntılı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Bahçesaray ilçesine giderek 75 yaşındaki hasta ile gebe kadını Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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