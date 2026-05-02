Bahçelievler'deki geleneksel Garaj Günlerine yoğun ilgi

İstanbul'da Bahçelievler'de bulunan AVM'de düzenlenen "Garaj Günleri" isimli geleneksel indirim kampanya günleri başladı. Sabahın erken saatlerinde AVM'nin garaj giriş kısmına gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar mağazalara akın etti. Sabah saatlerinde kapılarını açan etkinlikte alışveriş merkezinde yoğunluk yaşandı. Organizasyon neticesinde dünyaca ünlü markaların yüzde 90'a varan indirimle satışa sunuldu. Hazır giyim, spor giyim, mont, ayakkabı, ev tekstili, küçük ev aletleri ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce ürün, stok fazlası ve outlet seçenekleriyle vatandaşların ilgisine sunuldu. 2 - 10 Mayıs tarihleri arasında sürecek Garaj Günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Araba koleksiyonu için Garaj Günleri'nde bulunan Cemil Dere isimli bir vatandaş, "Fiyatlar bayağı bir uygun. Burada bin 300 TL diyor, indirimli fiyatı 699 ve onun da yarı fiyatına düşüyor. Yani bana gelişi 350 TL. Normalde bin 400 TL" dedi.

Giyim mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan Ezel Yıldız, takım elbiselerdeki fiyat indiriminden bahsederek, "Takımlarımız yüzde 60 yün içermekte. Genel olarak Garaj Günleri'nde yoğun bir indirim var ve özellikle bizim mağazamızda bir indirim uygulanmakta. Tüm ürünlerde bir alana bir bedava kampanyamız geçerlidir. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Garaj Günleri'nde bulunan Yusuf Talha Aydın isimli bir çocuk ise, "Montlar güzel, tişörtler de uygun. Onlara da bakıyorum. Ayakkabıları da çok uygun. Ayakkabılar mesela Bin 300 TL. Geldikleri gibi kapılıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı