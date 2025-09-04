Haberler

Bahçelievler'de İnşaat Kazısı Sırasında Bina Girişinde Toprak Kayması

Güncelleme:
Bahçelievler'deki inşaat çalışmaları sırasında bitişikteki binanın giriş yolunda toprak kayması meydana geldi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, inşaat firması geçici köprü yaparak durumu geçici olarak çözdü.

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazı çalışmaları sırasında, bitişiğindeki bir binanın giriş yolunda toprak kayması meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşatırken, inşaat firması duruma geçici köprü yaparak çözüm buldu.

Olay, Bahçelievler'deki bir inşaat projesinin temel kazı çalışmaları sırasında yaşandı. Yan binanın giriş bölümünde meydana gelen toprak kayması, binanın giriş yolunun temel alanına çökmesine neden oldu. Binaya giriş ve çıkışlarda büyük zorluk yaşayan vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi. Sabah uyandıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şok olduklarını belirten bina sakinlerinden Fahriye Erat, "Bir baktık yürüyecek yolumuz yok. Binamız vardı ama ayak atacak yerimiz, merdivenimiz yoktu, uçurum gibi olmuştu orası. Korktuk, panikledik" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Geçici köprüyle giriş-çıkış sağlandı

Yaşanan duruma müdahale eden inşaat firması yetkilileri, binanın girişine demir ve tahtalardan oluşan geçici bir köprü yaparak vatandaşların giriş-çıkışını sağladı. Fahriye Erat, yıkım işlemlerinin çevreye verdiği rahatsızlıklardan da şikayetçi. Bahçe katında oturduğunu belirten Erat, "Tozu, pisliği ve sesini çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Eski binaların birbirine çok bitişik yapılmasının bu tür sorunlara yol açtığını belirten Erat, "Zarar da verebiliyor. Benim demirlerim mermerlerim kırıldı" diye konuştu. İnşaat yetkililerinin, temel çalışmalarının tamamlanmasının ardından binanın giriş yolunu yeniden yapacağı öğrenildi. Konuyla ilgili incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediyesi ekipleri ise inşaat firmasına ceza keserek gerekli önlemleri alması için uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
