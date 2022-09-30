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Bahçelievler Belediyesi dünya göçebe oyunlarına katıldı

Yerel Haberler

Bahçelievler Belediyesi dünya göçebe oyunlarına katıldı

Bahçelievler Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları programına katıldı.

Bahçelievler Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları programına katıldı. 2 Ekime kadar devam edecek olan programda Bahçelievler Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü.

Bahçelievler Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları programına katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Bursa'nın İznik Gölü kıyısında düzenlenen programın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 2 Ekime kadar devam edecek olan programda Bahçelievler Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü.

Dünya Göçebe Oyunları programına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler olarak 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılmak için İznik'teyiz. İstanbul'dan katılan tek belediye olduk. Burada muhteşem bir atmosfer var, adeta her köşe tarih ve kültür kokuyor. Biz de kurduğumuz standımız ile tarihi değerlerimizi, kültürümüzün taşıdığı izleri ziyaretçilerimize aktarıyoruz. Sloganımızda olduğu gibi biz Gelenekten Geleceğe Bir'iz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Göçebe Oyunları Bahçelievler Bursa İznik Yerel Haberler

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