Bahçeköy Muhtarı Orman Yangınlarına Karşı Ödüllendirildi

Bahçeköy Muhtarı Orman Yangınlarına Karşı Ödüllendirildi
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Bahçeköy Mahalle Muhtarı'nın orman yangınlarına karşı oluşturduğu acil müdahale noktaları için teşekkür belgesi takdim etti. Muhtar, bu özverili çalışmasıyla dikkat çekti.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Bahçeköy Mahalle Muhtarı'nın orman yangınlarına karşı bireysel gayretleriyle oluşturduğu acil müdahale noktaları için kendisine teşekkür belgesi takdim etti.

Karacasu ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde, muhtarın orman yangınlarına karşı gösterdiği duyarlılık ve özverili çaba takdir topladı. Mahallede kendi imkanlarıyla oluşturduğu acil müdahale noktaları sayesinde yangınlara karşı hızlı tepki verme kapasitesini artıran Bahçeköy Muhtarı, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu tarafından ödüllendirildi. Muhtara teşekkür belgesini takdim eden Kaymakam Gündoğdu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bahçeköy Muhtarımız, orman yangınlarına karşı kendi çabalarıyla oluşturduğu acil müdahale noktalarıyla örnek bir mücadele sergiledi. Kendisine teşekkür belgemizi takdim ederken, bu bilincin tüm mahallelerimize yayılmasını temenni ediyoruz. Orman sadece ağaç değil, geleceğimizdir" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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