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Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi İş Birliğiyle Depremzede Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Oyunu

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Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle depremzede çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu düzenlendi. İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle depremzede çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu düzenlendi. İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Bağcılar Belediyesi deprem bölgesine desteğini her alanda sürdürüyor. Bu kapsamda çocuklar da unutulmadı. Bağcılar Belediyesi'nin Engel Tanıma-m' tiyatro ekibi depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için 'Bil- Bağ ile Güvendeyiz' adlı tiyatro oyununu Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sergiledi.

İki gün boyunca süren etkinlik 2 seans şeklinde gerçekleştirildi. Engelli oyuncuların yer aldığı 3 kişilik tiyatro oyunu ile birlikte engellilerin toplumsal hayatın her alanında aktif olabileceği aktarıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Çocukların yüzünü güldürmek adına organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın bir nebze de olsa acılarından uzaklaşmalarını amaçlıyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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