Bafra Adliyesi'nde 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kutlandı

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında adliyede bir program düzenledi. Uzlaştırma kurumunun önemi vurgulanırken, başarılı uzlaştırmacılara plaket ve başarı belgesi verildi.

Samsun'da Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında program düzenlendi.

Bafra Adliyesi'nde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Tekin, uzlaştırmacılar ve davetliler katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, uzlaştırma kurumunun ceza adalet sistemindeki önemi vurgulanırken, mağdur ile fail arasında diyalog kurulmasına ve uyuşmazlıkların dostane yollarla çözülmesine sağladığı katkılara dikkat çekildi. Ayrıca uzlaştırmanın toplumda barış ve uzlaşı kültürünün gelişmesine önemli destek sunduğu ifade edildi.

Etkinlik kapsamında, yürüttüğü dosyalarda elde ettiği yüksek başarı oranı nedeniyle uzlaştırmacı Ahmet Çubukçu'ya Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından plaket takdim edildi.

Bunun yanı sıra, uzlaştırma süreçlerinde tarafların sivil toplum kuruluşlarına ve ihtiyaç sahiplerine bağış yaparak uzlaşmalarını sağlayan uzlaştırmacılar da başarı belgesiyle ödüllendirildi. Yapılan bağışların kanser hastaları, eğitim faaliyetleri yürüten kurumlar ve çeşitli yardım kuruluşlarına destek sağladığı belirtildi.

Programda, uzlaştırmanın yalnızca hukuki uyuşmazlıkların çözümüne değil, aynı zamanda toplumsal barışın güçlenmesine de önemli katkılar sunduğu ifade edilerek tüm uzlaştırmacılara emekleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Ödül töreninin ardından program, fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
