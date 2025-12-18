Haberler

Bafra'da hakim ve savcılar lojman projesi tamamlandı

Adalet Bakanlığı, Bafra'da görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü lojman projesini tamamlayarak teslim etti. Projenin ilçeye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı tarafından Bafra'da görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının konut ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen lojman projesi tamamlanarak teslim edildi.

Bakanlığın kurumsal misyonu, stratejisi ve politikaları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması esas alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Bafra'daki konut ihtiyacına yönelik lojman alım kararı alındı. Yapılan araştırma ve değerlendirmelerin ardından 24 Şubat 2025 tarihinde bir firma ile 9 dairelik anahtar teslim sözleşme imzalandı.

İnşaat süreci, bakanlık yetkililerinin gözetiminde titizlikle takip edilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından lojmanlar teslim alındı. Proje ile birlikte Bafra'da görev yapan hakim ve savcıların konut ihtiyacının önemli ölçüde giderildiği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu yatırımın adliyeye ve ilçeye önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, projeye verdikleri desteklerden dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a ve Milletvekili Orhan Kırcalı'ya teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel





