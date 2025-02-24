Bafra'da Hakim ve Savcılar için 9 Yeni Daire Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakim ve savcıların konut ihtiyacının karşılanması için protokol imzalandı.

Bafra Adliyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, "Hakim ve savcılarımızın konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Bakanlığımız tarafından Bafra'da 9 adet daire alınmasına karar verilmiştir. Böylelikle lojman daire sayımız 29'a ulaşarak ve meslektaşlarımızın konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacaktır. Her ne kadar satış sözleşmesinde teslim tarihi Ağustos 2025 olarak belirtilmişse de tayin dönemi olan Haziran ayına kadar dairelerin hazır olacağına dair müteahhit şirketteki hazırlık ve kararlı adımlar tarafımızdan memnuniyetle takip edilmektedir. Katkıları için Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a teşekkürlerimizi arz ederiz. Ayrıca bu süreçte verimli çalışmaları için idari işler müdürümüze, istekli ve detaylı çalışmasına şahit olduğumuz inşaat şirketi sahibi Osman Genç'e teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN