BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Adıyaman'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi, okul çantası, kışlık giyim ve battaniye yardımında bulundu.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen malzemeler, Gölbaşı ilçesindeki Mikdat Sümer Ortaokulu'nda öğrencilere teslim edildi.

Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE için en önemli unsurun insan olduğunu söyledi.

Türkiye ile BAE'nin arasındaki ilişkilerin en üst seviyede olduğunu vurgulayan Dhaheri, şöyle konuştu:

"Bizim için buradaki çocukların sevinci, gülümsemesi çok önemlidir. Çünkü ülkelerimizin geleceğini temsil eder. Biz de hep yanınızdayız, sizi unutmayacağız. 2021'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanının ziyaretinden sonra gerçekten Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler en üst seviyeye ulaştı.Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri en üst seviyeye getirmek, kardeşlik bağlantısını daha çok güçlendirmek için şimdi buradayız. Adıyaman'a desteklerimiz hep sürecektir."