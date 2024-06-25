Babaeski'de samanlık yangını

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Samanlıktan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Babaeski İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ölen yada yaralanan olmazken, 400 civarı saman balyası zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.