Babaeski'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 bin 20 adet doldurulmuş makaron, 2 bin adet boş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Babaeski'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 15 bin 20 adet doldurulmuş makaron, 2 bin adet boş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.