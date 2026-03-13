Gençler Camilerde Görev Almaya Başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Mihrapta, Minberde Gençler Var" projesi kapsamında gençler camilerde görev almaya başladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Mihrapta, Minberde Gençler Var" projesi kapsamında gençler camilerde görev almaya başladı.

Babaeski İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde, Babaeski Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, ilçedeki merkez, belde ve köy camilerinde teravih namazlarında imamlık ve müezzinlik yapıyor. Manevi Danışman Yakup Eti'nin rehberliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, her akşam farklı camilerde görev alarak hem uygulamalı tecrübe kazanıyor hem de cemaatle birlikte ibadet ediyor.

Gençlerin camilerde aktif rol almasının manevi gelişimlerine katkı sağladığını belirten yetkililer, projenin gençlerin dini bilgi ve sorumluluk bilincini artırmayı amaçladığını ifade etti. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama ile Babaeski'de geleceğin din görevlilerinin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
