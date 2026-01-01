Haberler

Tatvan'da yürekleri ısıtan davranış

Bitlis'in Tatvan ilçesinde zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için baba ve kızı, evlerinin pencere önüne ekmek bıraktı. Bu anlamlı davranış, soğuk havalarda doğaya olan duyarlılığı artırdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle pencerelerinin önüne kuşlar için ekmek bırakan baba ve kızı büyük takdir topladı.

Tatvan ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe genelinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Zorlu kış şartları insanları olduğu kadar doğadaki canlıları da etkiliyor.

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ise ilçe sakinlerinden anlamlı bir davranış geldi. Bazı vatandaşlar, evlerinde bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine aç kalan kuşlar için pencere önlerine bırakıyor. Bu duyarlı davranışı sergileyenlerden biri de Mehmet Okay ve kızı Mina Okay oldu. Baba-kız, birlikte bayat ekmekleri küçük parçalara ayırarak evlerinin pencere önüne koydu. Kısa sürede pencere önüne gelen aç kuşlar, bırakılan ekmekleri hızla tüketti. Ortaya çıkan görüntüler, soğuk kış günlerinde içleri ısıttı.

Baba Mehmet Okay, "Bu soğuk havalarda sadece insanlar değil, hayvanlar da zor durumda. Evde bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine kuşlarla paylaşmak istedik. Küçük bir şey ama onlar için hayati" dedi.

Küçük Mina Okay ise kuşların aç kalmasını istemediğini belirterek, "Ekmekleri yediklerini görünce çok mutlu oldum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Vatandaşların bu örnek davranışı, zorlu kış şartlarında doğaya ve canlılara karşı duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan kuşların pencere önüne konulan ekmekleri kısa sürede tüketmesi kameraya yansıdı. - BİTLİS

